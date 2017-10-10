Долгожданное тепло приходит в Казахстан

Синоптики прогнозируют теплую погоду в ближайшие трое суток. Циклон отступил с территории Казахстан и сменился антициклоном.

«В предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона. Поэтому в республике сохранится погода без осадков», — сообщила инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Лаура Сайлыбаева.

В тыл антициклона распространяется теплый воздух из Передней Азии. Благодаря этому в западных областях Казахстана в воскресенье температура воздуха была на 3…6ºС выше нормы, а к 11 октября тепло достигнет крайних восточных районов республики.