Авария на ТЭЦ оставила жителей Темиртау без тепла

Теплоэлектростанция недодала горожанам около 20 градусов тепла.

На теплоэлектростанции № 2, которая обеспечивает теплоснабжением Темиртау, произошла авария, в результате чего недогрев в квартирах горожан составил около 20 градусов.

Как доложил акиму Карагандинской области на совещании представитель ТЭЦ, недогрев продолжает иметь место, хотя авария произошла в воскресенье.

«Действительно, был недогрев 20 градусов. Но на сегодняшнее утро в 7:20 растопили четвертый котел. Тем самым в работе находятся второй, третий, четвертый и пятый котлы. По графику должны быть показания 75 на 50, по факту – 68 на 38. То есть недогрев составляет сейчас семь градусов», — сообщил представитель ТЭЦ-2.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил своему заместителю Алмасу Айдарову, курирующему вопросы промышленности, индустриализации и инвестиций, держать ситуацию на особом контроле.

«Отопительный сезон только наступил, а уже происходят аварии. Поручаю держать ситуацию на постоянном контроле», – заявил Ерлан Кошанов.

ТЭЦ-2 — электростанция местного промышленного значения. Расположена в Темиртау, является крупнейшим генерирующим предприятием компании «АрселорМиттал Темиртау». Выработанная станцией электроэнергия идет на покрытие электрических нагрузок предприятий компании. Избыток электроэнергии продается на рынке электроэнергии.

В Минэнерго отметили некачественный ремонт ТЭЦ-2 в Темиртау

Пятого сентября министр энергетики Канат Бозумбаев в ходе заседания правительства отметил некачественно проведенный ремонт котлов на ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау». В свою очередь, заместитель акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа по селекторной связи доложил, что «объем ремонта в текущем году более чем в два раза превышает годовые объемы за предыдущие три года, и отставания на сегодня от графика нет».

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил руководству акимата области держать ситуацию в Темиртау на контроле.

Напомним, три отопительных котла на ТЭЦ-2 в Темиртау начали последовательно выходить из строя с 11 по 13 января 2017 года. Отопление было восстановлено лишь 16 января. Позже за срыв отопительного сезона «АрселорМиттал Темиртау» было оштрафовано более чем на 85 миллионов тенге.

По материалам today.kz