Археологические находки представлены в Темиртауском краеведческом музее

В историко-краеведческом музее Темиртау открылась выставка «Сары-Арка — колыбель степной цивилизации», на которой представлены уникальные экспонаты.

Экспозиция насчитывает около 270 экспонатов. Самый ценный из них — реконструкция парадного облачения сакского воина с полным набором воинского снаряжения ранней железной эпохи. При раскопках могильника археологи обнаружили более двухсот фрагментов костюма вождя, сделанных из золота.

Среди экспонатов есть также оружие и орудия труда древних людей, предметы быта и ювелирные украшения. В музее представлен макет металлургической печи, которую использовали тысячи лет назад.

Отдельный раздел посвящён Кояндинской ярмарке, которая в конце XIX — начале XX вв. проходила на территории нашего региона недалеко от Каркаралинска. Здесь можно увидеть товары, которые купцы привозили на продажу. Вниманию посетителей представлено также множество исторических документов и фотографий.

Посетители выставки смогут увидеть, как жили предки, приобщиться к культуре древних тюрков, ознакомиться с наследием родного края. Экспозиция демонстрирует развитие Карагандинской области от древности до современности.