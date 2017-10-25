25 рабочих погибли на предприятиях Карагандинской области с начала года

С начала этого года на шахтах, заводах и фабриках произошло 123 несчастных случая.

25 рабочих погибли на предприятиях в Карагандинской области в результате несчастных случаев.

Всего произошло более 100 различных происшествий, пострадали 140 человек. Для привлечения предприятий к дисциплине в сфере соблюдения трудового законодательства акиматы городов и районов ввели в практику подписание меморандумов с работодателями и профсоюзами о сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов и обеспечения трудовых прав работников.

«С начала года пролонгированы и вновь подписаны 3 тысячи 756 меморандумов с крупными предприятиями, средними и малыми организациями», – заявил исполняющий обязанности руководителя управления по инспекции труда Карагандинской области Канатбек Балсариев.

По его словам, с начала года государственные инспекторы труда проверили 1015 организаций и выявили 712 нарушений прав работников.