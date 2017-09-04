Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах

Осуждённый к пожизненному заключению за убийство 15 человек на посту «Арканкерген» поправился, возмужал и успокоился.

Сотрудники колонии «Чёрный беркут» для осуждённых пожизненно показали журналистам «Каравана», в каких условиях содержится бывший пограничник, пять лет назад застреливший 14 сослуживцев и егеря на посту «Арканкерген».

Колония «Чёрный беркут» находится в Костанайской области. Здесь отбывают наказание 126 приговорённых к пожизненному лишению свободы и 98 «особистов». Кроме Владислава Челаха в колонии сидят убийца семилетней костанайки Виктории Гани Денис Лесников и один из убийц братьев-скотоводов в Алматинской области.

От общения с прессой Владислав Челах письменно отказался сразу после того, как его поместили в колонию. Но сотрудники «Чёрного беркута» показали его журналисту с помощью камеры видеонаблюдения. Бывший пограничник изменился: он заметно поправился и возмужал. Во время наблюдения Челах перебрасывается короткими фразами с сокамерниками.

«Поначалу, когда Челах только прибыл, вёл себя агрессивно, конфликты с сокамерниками были. Сейчас успокоился. Периодически мы меняем состав камер, чтобы осуждённые не засиживались в одной. Представьте, человек год сидит, уже разговаривать с соседями не о чем», – рассказывает начальник учреждения подполковник юстиции Асет Шарипов.

В стандартных камерах «Чёрного беркута» четыре железные кровати, стол и стулья на железных ножках, умывальник, унитаз, тумбочка с личными вещами осуждённых – зубная щётка, бумага, книги.

«В фонде библиотеки учреждения порядка пяти тысяч книг, заключённые пишут заявление, и мы выдаем их. Стараемся давать классику, религиозного содержания книги – Коран, Библию – направляем на экспертизу. А произведения вроде “Я вор в законе” изъяли», – сообщил начальник колонии.

Ещё одна радость заключённых – телевизор. Просмотр телевизора по графику: утром, в обед и вечером в личное время.

Начальник колонии отмечает, что сбежать из колонии «Чёрный беркут» невозможно.

«У нас здесь повсюду бутовый камень – ни подкопаешь, ни разломаешь», – говорит Асет Шарипов.

В день приезда журналистов на обед у заключённых был борщ на первое, макароны – на второе, сок. Нормы питания в колониях увеличили в 2013 году, в меню добавили фрукты и натуральные соки.

«Рыбу даём только свежую. Бывает, что осуждённые жалуются – масла им не хватает, хотя порции по новым нормам внушительные получаются. Во время раздачи еды посуда ставится на поднос и подается через небольшое окно в камере», – говорит начальник колонии.

На содержание учреждений УИС в 2017 году предусмотрено свыше 30 миллиардов тенге. Расходы на одного осуждённого в день – чуть более двух тысяч тенге.

Трагедия на посту «Арканкерген» произошла в ночь на 28 мая 2012 года. Погибли 14 пограничников и сторож охотничьего хозяйства. Владислав Челах был найден живым на чабанской зимовке 4 июня. Он стал главным подозреваемым в убийстве 15 человек. Челаха задержали, и он признался в убийстве сослуживцев и егеря. Но позже не единожды отказывался от своих показаний.

Суд над Владиславом Челахом начался 19 ноября 2012 года. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в их числе статьи «Убийство двух и более лиц», «Нарушение неприкосновенности жилища», «Незаконное получение госсекретов», «Утрата документов, содержащих госсекреты», «Кража», «Хищение и ношение оружия», «Дезертирство» и «Умышленное уничтожение военного имущества». В итоге 11 декабря 2012 года военный суд признал Владислава Челаха виновным и приговорил к пожизненному заключению.

В марте 2016 года сообщалось, что семья Владислава Челаха уезжает по программе переселения в Россию.

По материалам informburo.kz