Жители Караганды жалуются на дефицит и дороговизну угля

Карагандинцы не могут купить уголь на зиму. Цена за тонну уже достигла 18 тысяч тенге.

В Карагандинской области возник дефицит угля. Стоимость того, что продаётся, уже достигла 18 тысяч тенге за тонну. Это в угледобывающем регионе. Цена на твёрдое топливо в других областях страны выросла до 20 тысяч тенге, сообщает 31 канал.

Жители Караганды утверждают, что стоимость угля, по сравнению с прошлым годом выросла на 30%. Но и по новой цене запастись топливом жителям частного сектора стало проблематично: угля в городе нет.

«Они же сейчас всё на экспорт гонят, местные карьеры. Нет же ничего государственного. Всё частное. А им никто не указ. Что хотят, то и делают», – возмущается автомеханик компании по доставке угля Алексей Ефанов.

Самым дешёвым считается уголь из Кузнецкого разреза, но его там временно не добывают. А Шубаркольский разрез, где добывается уголь высокого качества, отправляет практически всю свою продукцию на экспорт. Купить топливо в розницу можно только при условии самовывоза, а это значит, что стоимость поднимется ещё на 20%.

«Мы же производим вскрышные работы. Тратим большое количество топлива. Поднятие цены на топливо влечёт повышение цены угля. Пять тысяч тенге за тонну. В городе мы реализацию не производим, то есть нужно отправить машину и закупить у нас на предприятии», – говорит коммерческий директор горнорудной компании Виталий Козаченко.

В Казахстане ещё немало населённых пунктов, жители которых отапливают свои дома углём. По данным телеканала, в пригороде Алматы твёрдое топливо уже продают по 20 тысяч тенге за тонну.

В начале лета этого года казахстанский уголь объявили в распродажу для зарубежных покупателей. По данным аналитического агентства Finprom, в январе-мае 2017 года для стран СНГ стоимость угля упала на 9%, для стран вне СНГ – на 17,5%. Однако для местных потребителей цены на уголь, напротив, в этом году выросли на 7,5%.