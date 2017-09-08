Жители Карагандинской области смогут получить кредит на развитие бизнеса

Жителей Карагандинской области приглашают к участию в Программе развития массового предпринимательства.

Об условиях кредитования рассказала директор регионального филиала Фонда «Даму» по Карагандинской области Гульнар Хасенова сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства приняли для того, чтобы оживить малый бизнес в областном центре и моногородах региона (в населённых пунктах, где не менее 20 процентов взрослого населения работает или работало на градообразующем предприятии).

— Эта программа с начала года действует в 8 моногородах нашей области и в Караганде. На нашу область было выделено 912 млн тенге. Эти средства разделили между 5 банками второго уровня — это «Народный банк», «Сбербанк», «АТФ Банк», «Нурбанк» и «Казкоммерцбанк», которые и выдают микрокредиты. Фонд «Даму» является оператором в рамках второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства и осуществляет фондирование банков второго уровня для дальнейшего финансирования проектов-участников программы. Мы также даём гарантии по микрокредитам. Размер гарантии составляет не более 85 % от суммы кредита.

Цель программы — вовлечь людей в сферу малого бизнеса и таким образом повысить уровень их жизни. Участниками программы могут стать как начинающие, так и действующие предприниматели, а также безработные и самозанятые граждане.

В частности, «Сбербанк» получил 400 млн тенге для дальнейшего кредитования участников Программы развития массового предпринимательства. По словам представителя АО «Сбербанк» Фархата Сарсекеева, это позволит выдать кредиты по 22 одобренным заявкам.

— Мы уже получили 19 заявок, в настоящее время проводим проверку, — сообщил Фархат Сарсекеев.

Представитель «АТФ Банка» Абылай Мукажанов рассказал, что один из клиентов банка уже получил микрокредит по программе на оказание транспортных услуг.

Заявитель может получить микрокредит до 8 000 МРП (около 18 млн тенге) на срок до 5 лет с конечной ставкой вознаграждения не более 6 процентов.

Микрокредиты предоставляются для инвестиций или для пополнения оборотных средств (за исключением пополнения оборотных средств для предпринимателей, занятых в сфере торговли).

Для действующих предпринимателей обязательным условием является создание рабочих мест. Для начинающих — обучение основам предпринимательства. Такие курсы проводятся в региональной Палате предпринимателей «Атамекен».

Подробную информацию о микрокредитовании по Программе развития массового предпринимательства можно узнать, позвонив в колл-центр по номеру 1408 или 8 800 080 1890 (звонок по Казахстану бесплатный). Также можно обратиться в фонд «Даму», в Палату предпринимателей либо в ЦОП (Центр обслуживания предпринимателей).