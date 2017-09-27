Железную дверь разрезали ножом квартирные воры в Караганде

Квартирные воры в считанные минуты вскрыли дверь в подъезде нового жилого комплекса «Астана», разрезав ее ножом.
Преступники действовали настолько быстро и без шума, что не привлекли внимания соседей по лестничной площадке. Кража была обнаружена после того, как воры ретировались.
«Качество дверей, которые с виду кажутся такими прочными, ужасное. Дверь настолько тонкая, что ворам не составило труда разрезать ее ножом», — недоумевают жители новостройки.
Жильцы убедились, что подрядная строительная организация явно сэкономила финансы на качестве дверей.
Многие жильцы после дерзкой кражи намерены в ближайшие дни заменить двери на более надежные.
Воров разыскивают правоохранительные органы.
По материалам inform.kz