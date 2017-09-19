Заслуженному деятелю Казахстана установят именную звезду в Караганде

На аллее звезд в Караганде появится знак генсеку «ТЮРКСОЙ» Дюсену Касеинову, передает «Казинформ».

На аллее звезд в Караганде установят новую именную звезду заслуженному деятелю Казахстана, профессору, генеральному секретарю международной организации «ТЮРКСОЙ» Дюсену Касеинову.

Аллея звезд расположена перед входом в центральный парк культуры и отдыха. Установка звезды приурочена к 70-летию Дюсена Касеинова. Такое решение приняла комиссия, в которую вошли представители управления культуры, акимата, общественные деятели.

Профессор Дюсен Касеинов родился в 1947 году. Профессор владеет испанским и английским языками. С сентября 2003 по сентябрь 2004 возглавлял Министерство культуры Казахстана.

Имеет звание «Заслуженный деятель искусств Казахстана», обладатель ордена «Құрмет», ордена «Парасат», ордена дружбы от РФ, ордена «Достлуг» от Азербайджана, медали «Махтумкули Фраги» от Туркменистана, памятной медали «Астана», нагрудного знака «За заслуги перед польской культурой», лауреат премии «Тарлан».