За службу на ЭКСПО-2017 наградили полицейских Караганды

Полицейских Карагандинской области наградили за их работу на ЭКСПО-2017 в Астане, передает «Казинформ».

Наши земляки спасли тонущую девушку, нашли кошелек с деньгами и вернули владельцу, а также обеспечили безупречный порядок в столице, за что награждены приказами министра внутренних дел и начальника ДВД Карагандинской области.

«Во время службы некоторые их наших коллег особо отличились своим добросовестным и честным отношением к службе, за что они отдельно были отмечены руководством комитета административной полиции. Также грамотные действия, решительность и смелость проявил при спасении тонувшей девушки полицейский полка дорожно-патрульной полиции, старший сержант Биржан Садуакасов», — сказал о подвиге генерал-майор Жаппаров.

Биржан Садуакасов, увидев девушку в воде, не раздумывая прыгнул в реку и вытащил ее. Привел в чувства и вызвал «Скорую помощь». Глава ДВД вручил ему часы с символикой МВД. Часы получил и сотрудник полка дорожно-патрульной полиции Шакибай Жумабайулы, который нашел на улице, на патрулируемом участке портмоне с документами и деньгами и отыскал обрадовавшегося владельца, вернув ему потерю.

«Именно на таких примерах должно воспитываться молодое поколение», — сказал генерал-майор Жаппаров.

Глава ДВД отметил, что подобных примеров предотвращения каких-либо нарушений было много за период несения службы в период проведения международной выставки, и не стал перечислять их.

«Совсем недавно мы стали свидетелями грандиозного события. Казахстан стал организатором выставки мирового масштаба. За время проведения ее посетили более 4 миллионов людей. Безопасность граждан во время данного мероприятия обеспечивали 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, которые выстроили современную систему безопасности, действовали слаженно, проявив профессионализм и умелую подготовку», — оценил труд полиции региона Мергенбай Жаппаров.

В общем строю казахстанских полицейских несли службу и 50 карагандинских сотрудников. За образцовое выполнение служебных обязанностей 23 сотрудника приказом МВД и приказом начальника регионального департамента отмечены различными видами наград. В частности, специальные звания подполковника получили двое, еще двое — медали, почетные грамоты вручены двум сотрудникам, грамоты МВД — пятерым, благодарственные письма — пятерым. Еще пятерым объявлена благодарность.