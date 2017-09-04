Введение «пятидневки» в школах Казахстана. Все подробности

В Министерстве образования и науки Казахстана подробно рассказали о механизмах введения пятидневной учебной недели.

Учебный год не увеличивается, и привычный режим будет сохранен, уверяют в ведомстве. Учебный год начался в сентябре и завершится как обычно 25 мая. Еще в июне был издан приказ Министерства образования и науки «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2017-2018 учебного года в организациях среднего образования». Согласно документу продолжительность учебного года, как и ранее, составляет 32 недели для предшкольных классов, 33 недели — для первых классов, 34 недели — для 2-11 классов.

Что касается каникул, здесь также никаких изменений нет. Учащиеся 1-11 классов отдыхают осенью семь дней, зимой десять дней и весной 13 дней, а в предшкольных классах: осенние — семь дней, зимние — 14 дней, весенние — 15 дней. Кроме того, как и прежде, в феврале предусмотрены дополнительные каникулы в предшкольных и первых классах — семь дней.

Кроме того, министерством проводится последовательная работа по сокращению учебной нагрузки на детей.

«Мы утвердили Методические рекомендации по выполнению домашних заданий, и, таким образом, количество времени на его выполнение должно сократиться примерно на треть по сравнению с тем, как было. Выполнение домашнего задания не должно превышать: во втором классе 50 мин, в третьем-четвертом классах 70 минут, в пятом-шестом классах — 90 минут, в седьмом-девятом классах — 110 минут, в 10-11 классах — 130 минут», — говорится в сообщении.

Не задаются домашние задания на праздники и каникулы. Исключение составляет чтение художественной литературы, выполнение проектных работ. Таким образом, мы считаем, что произойдет значительное снижение нагрузки на ученика.

Помимо этого, с нового учебного года длительность урока составит 40 минут — также, как и в Назарбаев интеллектуальных школах. Получается, при 40 минутной длительности уроков высвобождается 30 минут времени, и, когда будет поставлен дополнительный урок, время пребывания учащихся увеличивается всего на десять минут в день, и это по большому счету не увеличит нагрузку.

Учебные программы и количество часов, отводимых на изучение каждого учебного предмета, не меняются. Новые санитарные правила позволяют школам внедрить пятидневку с 1 по 11 классы. Это касается всех общеобразовательных школ и специализированных школ для одаренных детей. В данных организациях образования объем учебной нагрузки позволяет ее распределить на пять дней. Однако чуть сложнее будет внедрение «пятидневки» в гимназиях и лицеях.

На данный момент нормы максимальной учебной нагрузки согласно Типовым учебным планам составляют от 24 часов до 39 часов в 1-11 классах общеобразовательных школ. Новые санитарные правила регламентируют именно эту нагрузку.

А ежедневную учебную нагрузку, то есть сколько уроков должно быть в день, сколько дней должны учиться, каждая школа определяет самостоятельно, согласовав при этом расписание уроков с попечительским советом или родительским комитетом, исходя из условий и возможностей школ. То есть, как мы раньше говорили, из года в год полномочия и ответственность попечительских советов, а значит, общественности увеличивается.

На вопрос, будут ли дети учится в субботу, в ведомстве ответили: «Здесь надо понимать, что министерством создаются условия и возможности для предоставления двух дней отдыха для наших детей. Мы считаем, что министерство не должно регулировать и утверждать расписание каждой школы. Каждая школа решает этот вопрос индивидуально. Например, если в школе занятия идут в одну смену, а также учебные площади и количество кабинетов при двухсменном обучении позволяют заниматься в пятидневном режиме, то школа совместно с попечительским советом или родительским комитетом принимает решение в пользу пятидневки. И подавляющее большинство школ смогут перейти на пять дней учебы. Понятно, что школы, ведущие занятия в три смены, перейти на пятидневку не смогут. Это объективно. Как выше говорилось, несколько сложнее в гимназиях и лицеях, где, кроме основных часов, имеются гимназический и лицейский компоненты. В нашей стране таких школ не так много: около 300 гимназий и лицеев из 7 100 школ республики. В них в начальных классах также имеется возможность вместиться в пять дней, а что касается старших классов, то в связи с большим объемом кружковой и проектной деятельности здесь несколько часов придется выносить на субботние дни. В данном случае мы рекомендуем все же в субботу не ставить сложные предметы, а проводить уроки по физической культуре, начальной военной подготовке, кружки, секции, конкурсы и экскурсии. К тому же в связи с задачей по проведению некоторых предметов на базе музеев и других историко-культурных объектов ряд уроков можно проводить в виде экскурсий вне стен школы».

Источник: пресс-служба МОН РК