Врачи получили квартиры в Карагандинской области

Молодые врачи Балхаша получили квартиры.

Новоселье отпраздновали 18 молодых медицинских работников. Подарок в виде жилья они получили к юбилею города, который был 16 сентября.

«Это очень хороший подарок в честь 80-летия города. Также я хочу поздравить руководство Балхаша, ведь решается вопрос с нехваткой узких специалистов. Теперь у вас есть даже неонатолог, который ухаживает за новорождёнными. А ещё меня радует, что в наш регион едут молодые специалисты из других областей. Значит, Балхаш развивается и растёт», — сказал Ерлан Кошанов, поздравляя новосёлов.

Дилноза Мирхайдарова, врач общей практики, приехала в Балхаш из Южно-Казахстанской области. Она — выпускница Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Яссави работает в поликлинике № 1 г. Балхаша.

В Балхаше для обеспечения врачей жильём из городской коммунальной собственности передали в областную один подъезд с нежилыми квартирами. На капитальный ремонт из областного бюджета выделили 67,2 млн тенге.

Всего в подъезде 18 квартир, из них по 3 — четырёхкомнатных и двухкомнатных, 7 — трёхкомнатных, 5 — однокомнатных. Их предоставили молодым врачам, прибывшим из разных регионов страны.

В 2018 году в Балхаше для обеспечения жильём врачей планируют отремонтировать ещё 12 квартир.