Волонтеры EXPO-2017: истории тех, кто помогал

Волонтеры на EXPO-2017 были лицом выставки. Именно они выслушивали все недовольства от посетителей, но так же получали бурю эмоций и заводили много знакомств. Novoetv.kz расскажет, кто же эти люди в белых футболках, синих кепках и с зелеными бэйджами.

Для того, чтобы стать волонтером на ЭКСПО-2017, нужно было пройти собеседование. Главным требованием для участия на выставке было знание трех языков — русского, казахского и английского, возраст — старше 15 лет. Знание остальных языков приветствовалось. Вначале брали только тех, кто знал три и больше языков на минимальном разговорном уровне, остальные волонтеры были в запасе. К концу выставки их позвали на помощь.

Что мог получить каждый волонтер от ЭКСПО-2017?

— Обучение и бесценный опыт участия на выставке;

— Экипировка;

— Увлекательная культурная программа и возможность посещать мероприятия ЭКСПО;

— Возможность применить свои организаторские, коммуникативные, языковые и лидерские навыки на практике;

— Питание, проездные, пропуск на выставку, сотовая связь и интернет;

— Фирменные подарки от ЭКСПО-2017;

— Благодарственные письма и рекомендации от представителей выставки.

Бонусом шли новые интересные знакомства, общение и культурный обмен с представителями стран-участниц и другими волонтерами.

Иногородним волонтерам предоставляли жилье до 10 августа, питание и проездной билет.

Волонтеры работали на территории ЭКСПО в три смены — дневная, вечерняя и ночная, но последняя была укороченная, а первые две — по восемь часов. Те, кто работал в первую смену, получали завтрак и обед в специализированных столовых. Из-за большого количества волонтеров — к началу выставки их было 4500 человек — было выделено три столовых.

Перед открытием Международной выставки ЭКСПО-2017 всех участников официально посвятили в волонтеры.

У всех региональных волонтеров была возможность представить свои социальные проекты и получить консультацию от профессионалов из сферы PR, киноиндустрии и других специалистов по самопрезентации и продвижению.

Волонтеры встречались с интересными личностями. К примеру, у них была встреча с латиноамериканской певицей Джиной Чавес, которая приехала из США. Джина известна своей общественной деятельностью в Сальвадоре, за что была названа одной из 11 культовых женщин, которые оставили след в жизни этой страны.

Волонтерами на ЭКСПО — 2017 были не только граждане Казахстана, но и США! Каулан Кусайынхан и Джулия Маклейн прилетели в Астану из Лос-Анджелеса. Парень и девушка свободно говорят на казахском языке. Как оказалось, Каулан – казах, выросший в Китае, а Джулия еще год назад начала изучать казахский язык. Каулана и Джулию объединяет не только американское гражданство — они еще муж и жена.

«Я впервые приехала в Казахстан 6 лет назад. Тогда я сразу влюбилась в эту страну. К тому же, Казахстан – историческая родина моего супруга. И я очень счастлива быть частью такого масштабного мероприятия», — рассказала Джулия.

Многие думали, что волонтеры — это исключительно студенты. Но Хусаинова Батима разрушила стереотип. Ей 63 года, она пенсионер и волонтер ЭКСПО — 2017! Женщина ведет активную общественную жизнь и не смогла остаться в стороне от главного события этого года в Астане. Работа Батимы всегда была связана с молодежью, и сейчас, даже когда она вышла на пенсию, ей захотелось быть среди молодых. Женщина передает свой бесценный опыт молодежи, но говорит, что и ей можно многому научиться у нового поколения.

В конце августа 500 волонтеров прошлись парадом по территории выставки ЭКСПО-2017. После этого добровольцев официально поздравили и наградили. Волонтеры с свою очередь запустили воздушные шары в небо…

У нас тоже есть свои истории помощников ЭКСПО.

Так, с командой novoetv.kz волонтер Назгуль поделилась, что посетители к ним обращаются не только за помощью, но и зачастую сваливают весь негатив, который накопили в себе за весь день нахождения на выставке. Ребятам приходилось с улыбкой, иногда и со словами поддержки воспринимать критические замечания, не касающиеся своей работы. А мы поделимся с вами хорошими историями, связанными с волонтерами.

Первые, кого мы встречали на выставке во все наши поездки, были улыбчивые волонтеры, которые с радостью нам помогали. Они подключили нам WI-FI и рассказали про свои любимые места на ЭКСПО, которые непременно стоит посетить, помогали сориентироваться в первые визиты. А редактору novoetv.kz в медиацентре не выдали карту, и один из волонтеров любезно отдал свою. Писать про волонтеров можно много, но лучше — послушать их!