Водолазов в Казахстане будут учить в Приозерске

Республиканский учебно-тренировочный центр по подготовке водолазов аварийно-спасательных служб Комитета по ЧС МВД создадут в Приозерске Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Полковник Сабит Битаев,- заместитель председателя Комитета ЧС МВД Казахстана- сказал, что эта станция соответствует всем современным требованиям и выгодно расположена на прибрежной зоне озера Балхаш, что позволит водолазам всей страны оттачивать свое мастерство в реальных условиях.

«Реалии сегодняшнего дня таковы, что подготовка квалифицированных водолазов I, II, III групп специализации не ведется ни одним учебным центром в Казахстане по причине их отсутствия. Обучение за пределами страны требует значительных финансовых затрат, что не позволяет организовывать данную работу на постоянной и планомерной основе», — сказал Сабит Битаев.

Предложение начальника департамента по ЧС Ибрагима Кульшимбаева о создании единого республиканского учебно-тренировочного центра по подготовке водолазов-спасателей поддержали.

«Я поддерживаю эту идею. В стране имеется потребность в подготовке высококвалифицированных водолазов-спасателей. Широкий и разнообразный спектр ведения водолазно-спасательных работ на воде связан с большим риском и требует от специалистов высокой выучки и квалификации», — сказал первый заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Сабит Битаев.

Центр будет квалифицироваться на подготовке специалистов высшего класса не только в сфере гражданской защиты, но и специалистов-водолазов других отраслей страны. По данным пресс-службы департамента по ЧС Карагандинской области, площадь здания позволяет обеспечить размещение группы обучающихся спасателей численностью до 25 человек.

«До 2014 года озеро Балхаш было защищено только одной станцией, расположенной в городе Балхаш. Этого было недостаточно для оперативного спасения людей в воде. Но с 2014 года в рамках комплексного плана социально-экономического развития региона состоялось открытие «Спасательного подразделения оперативно-спасательного отряда» департамента по ЧС», — отметили в пресс-службе ДЧС.

Это подразделение не имеет аналогов на территории страны. Оно полностью соответствует всем современным требованиям. Станция оснащена быстроходными спасательными катерами, новейшими образцами водолазного и водно-спасательного оборудования и снаряжения, в том числе барокамерой, позволяющей проводить медико-реабилитационные мероприятия спасателей после проведения водолазных работ на больших глубинах без угрозы для их здоровья.

Учебно-материальная база включает в себя большой класс, бассейн-колодец глубиной 7 метров, компрессорную, помещение для размещения медицинского персонала, спортивную площадку и помещение для отдыха. Для хранения, обслуживания и ремонта автомобильной техники и плавательных средств станция оснащена гаражным боксом и эллингом. Для спуска и подъема плавательных средств в эллинг на станции смонтировано специальное устройство — слип.

«Ежегодно в летний период на водоемах тонут десятки людей. Именно от профессионализма и оперативности водолазов-спасателей зависит, не произойдут ли трагедии на воде с отдыхающими», — сказал полковник гражданской защиты Сабит Битаев.