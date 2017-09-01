Вниманию карагандинцев: изменен маршрут движения рейса № 16

Городской рейс № 16 изменит свой маршрут.

Так, по многочисленным обращениям жителей микрорайона Кунгей юго-востока города Караганды, с 1 сентября 2017 года изменено движение регулярного городского маршрута № 16 «ТД Магнум – Автостанция Юго-восток – мкр.Кунгей», с учетом заезда до Школы-гимназии №102.