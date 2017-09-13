Вернутся ли прежние цены на ГСМ?

Прежние цены на ГСМ могут вернуться, но не раньше ноября. В Министерстве энергетики, наконец, объяснили резкий скачок стоимости бензина и дизельного топлива.

Произошло это, по словам чиновников, в связи с выходом на ремонт Атырауского НПЗ. Модернизация предприятия закончится лишь в середине сентября. Однако сразу же после этого плановый ремонт до конца октября начнется на павлодарском заводе. Эта ситуация привела к тому, что на внутреннем рынке снизилась доля казахстанского бензина. Сейчас недостающую часть закупают в России, где ГСМ на порядок дороже. Однако надеяться на понижение цены казахстанцам особенно не стоит. В Министерстве напомнили, что стоимость бензина и дизтоплива государство больше не сдерживает, их регулирует рынок.

«Сейчас доля российского бензина немного возросла в связи с плановыми остановками на заводах. Соответственно средневзвешенная цена тоже вырастает. Данные колебания носят сезонный характер. Связано это с увеличенным спросом, ограниченным предложением из-за остановок завода. Мы думаем, что к концу октября баланс выправится и цены нормализуются», — рассказал директор департамента Министерства энергетики РК Куаныш Кудайбергенов.