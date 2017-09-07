В Жезказгане хотят закрыть архив

Экономический суд Карагандинской области вынес решение о приостановлении эксплуатации государственного архива Жезказгана, передает МИА «Казинформ».

Такое решение вынес суд из-за нарушения пожарной безопасности.

Согласно требованиям технического регламента, здания, в которых хранятся более 150 тысяч документов, должны быть оборудованы не только пожарной сигнализацией, но и средствами автоматического пожаротушения.

Это единственное в стране решение суда о приостановлении эксплуатации архива.

«Суд постановил: удовлетворить исковые требования управления по ЧС и приостановить эксплуатацию здания государственного архива Жезказгана до полного устранения нарушений требований норм и правил пожарной безопасности», — огласила решение судья специализированного экономического суда Карагандинской области Индира Куспаева.

Нарушения были выявлены сотрудниками управления по ЧС Жезказгана в ходе проверки, которая квалифицировалась как «особого порядка», поскольку архив несет в себе высокую степень риска в случае нарушения норм пожарной безопасности.

Директор госархива Багдат Байжантаев сказал, что такие требования не соблюдает ни один архив в Казахстане, включая Национальный архив в Астане.

«Архив — это не магазин, чтобы просто закрыть его. Куда я вывезу бумаги? Здесь хранятся 300 тысяч единиц документов. Наш архив в день рассматривает и дает ответы на 25-30 запросов. Есть консульские запросы, запросы из-за рубежа. Здесь хранятся документы самого разного характера», — прокомментировал директор госархива Багдат Байжантаев.

Собеседник признал, что требования закона надо исполнять.

«Из бюджета на следующий год будут выделены нам два с половиной миллиона тенге на проектно-сметную документацию по установке средств автоматического пожаротушения. Но это будет в следующем году. Если я получу деньги сейчас, то все равно не успею провести конкурс среди подрядных организаций и выявить победителя. Потом меня же обвинят в неосвоении средств, потому что на конкурсные процедуры требуется два с половиной месяца, а до конца года осталось три месяца. Но суд не вошел в наше положение», — сообщил Багдат Байжантаев.

Архив будет приостановлен только после вступления решения суда в законную силу. У ответчика есть месяц на обжалование. Директор архива намерен обратиться в Карагандинский областной суд.