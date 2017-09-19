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В Темиртау ограбили магазины

Корреспондент 4 часа назад Комментировать 18

Грабители в масках Анонимуса опустошили кассы трех магазинов Темиртау, передает «Казинформ».

Информацию о трех нападениях распространили предприниматели, владеющие магазинами.

Они опубликовали снимки неизвестных налетчиков в масках с камер видеонаблюдения, и призвали представителей малого и среднего бизнеса усилить охрану коммерческих объектов.

«Кассы трех торговых объектов были опустошены вооруженными налетчиками — это магазин «Пафос» в 8 микрорайоне, магазин «Чайка» и магазин «Зий», — пишут предприниматели, призывая владельцев магазинов усилить охрану и обеспечить объект сигнализацией.

Как сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел региона, какие-либо комментарии на данном этапе преждевременны.

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Автор: Корреспондент

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