В Темиртау ограбили магазины

Грабители в масках Анонимуса опустошили кассы трех магазинов Темиртау, передает «Казинформ».

Информацию о трех нападениях распространили предприниматели, владеющие магазинами.

Они опубликовали снимки неизвестных налетчиков в масках с камер видеонаблюдения, и призвали представителей малого и среднего бизнеса усилить охрану коммерческих объектов.

«Кассы трех торговых объектов были опустошены вооруженными налетчиками — это магазин «Пафос» в 8 микрорайоне, магазин «Чайка» и магазин «Зий», — пишут предприниматели, призывая владельцев магазинов усилить охрану и обеспечить объект сигнализацией.

Как сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел региона, какие-либо комментарии на данном этапе преждевременны.