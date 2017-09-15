В поселки Карагандинской области почту будут доставлять дроны

В отдаленные поселки Карагандинской области будут доставлять дроны, передает МИА «Казинформ».

Первый тестовый запуск беспилотных летательных аппаратов состоялся возле города Сарани. Сотрудники «Казпочты» отправили на дроне пачку газет в поселок Дубовка. Между Дубовкой и Саранью — семь километров по воздуху, и десять километров по дороге.

Весь процесс осуществляется в автоматическом режиме. Газеты принял почтальон и отправился доставлять почту адресатам. Дрон, сделав свою работу, согласно заданной программе, вернулся назад.

Как рассказал председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов, дроны не заменят сотрудников. Ни один почтальон уволен не будет. Аппараты дадут сразу несколько положительный эффектов — улучшат работу почтальонской службы, помогут усовершенствовать процесс доставки корреспонденции, обеспечат оперативность доставки писем.

«Большая территориальность районов и поселков в Казахстане, сложный рельеф, а также неблагоприятные погодные условия заставляют нас искать альтернативные пути доставки. Поэтому мы решили подключить к работе беспилотные летательные аппараты — дроны. Мы сможем значительно сократить расходы на доставку корреспонденции и сэкономить время наших курьеров. Если автомобиль едет в пункт назначения полдня по бездорожью, то дрон долетает всего за час», — сказал Сакен Сарсенов.

Между тем дроны не смогут выполнять работу по доставке почты при сильном ветре. Они способны поднять груз до полутора килограмм и перенести его на расстояние до пятидесяти километров.