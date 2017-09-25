В МВД взялись за поиск лиц, устроивших «травлю» учебников в соцсетях

Ход расследования уголовного дела будет контролировать Министерство внутренних дел РК.

В ДВД Астаны зарегистрировали обращение МОН РК, в котором чиновники просят полицейских найти злоумышленников, распространяющих не соответствующую действительности информацию о новых казахстанских учебниках.

По информации пресс-службы ДВД Астаны, досудебное расследование ведётся по статье 274, часть 3, УК РК («Распространение заведомо ложной информации»).

«В едином реестре досудебных расследований зарегистрировано обращение Министерства образования и науки о распространении неизвестными в социальных сетях интернет-ресурсов ложной информации о том, что в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров с иллюстрацией обнажённых мужчины и женщины», – сообщили в пресс-службе.

Следственным управлением ДВД Астаны начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.

Ход расследования уголовного дела взяло под свой контроль МВД РК.

О том, что МОН РК обратилось к полицейским с просьбой найти злоумышленников, компрометирующих школьные учебники, стало известно накануне. Ситуацию прокомментировал министр образования и науки Ерлан Сагадиев, который считает, что «некие люди специально создают ажиотаж вокруг учебников».

«В этот раз мы почувствовали, что это идёт (травля). Обычно мы стараемся не обращать внимания на такие вещи. В этот раз мы почувствовали, наш юридический департамент почувствовал, что это достаточно организованная работа. Мы посоветовались с МВД, написали заявление с просьбой возбудить уголовное дело по этому факту. Факты привели, а их на самом деле гораздо больше оказалось, чем мы привели. Поэтому мы надеемся, что если всё это организовано, они во всём разберутся, найдут. У нас эффективные службы. Виновные будут наказаны», – сказал он в интервью журналистам.