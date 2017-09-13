В Мажилисе Парламента РК казахстанцы смогут пройти стажировку

48 казахстанцев пройдут стажировку в Мажилисе Парламента РК, передает 24.kz.

Такую возможность им открывает участие в республиканском проекте «Молодежный кадровый резерв», который стартует уже со следующего месяца. Об этом сообщил председатель Совета ассоциации «Болашақ» Бахтияр Макен. Он отметил, что принять участие в проекте смогут все желающие в возрасте от 18 до 29 лет.

Специальная комиссия отберет лишь троих человек из каждого региона республики. Им предстоит пройти трехдневный тренинг, а после стажировку. Лучшие получат сертификаты и рекомендации от организаторов. Отметим, конкурс проходит уже восьмой год. За это время в нем приняли участие свыше 14 000 молодых казахстанцев.

«Заявки будут приниматься с 12 до 30 сентября включительно на официальном сайте rezerv.kz Для нас самое главное, чтоб для любого молодого человека, который будет проходить стажировку, была польза. Чтоб молодой человек мог принимать участие на всех проводимых мероприятиях Парламента РК»,- сказал Бахтияр Макен, председатель Совета ассоциации «Болашақ».