В Казахстане станет еще холоднее

Туман, усиление ветра и заморозки ожидают казахстанцев в ближайшие трое суток. Резкая смена погоды связана с холодным антициклоном. Он охватил всю территорию страны и пока не думает отступать.

Штормовое предупреждение объявили в Жамбылской, Южно-Казахстанской и Костанайской областях. Ветер там усилится местами до 28 метров в секунду! На западе и в центре страны польют дожди. А в Восточном Казахстане и Караганде значительно потеплеет, правда, ночью и утром будет туманно. На севере страны – до плюс 9 днем. В южных регионах еще теплее: на 3-8 градусов выше, чем обычно. Но ночью в Алматинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях все равно ожидаются заморозки.