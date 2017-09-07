В Казахстане создадут альтернативу ЕНТ

Альтернативу Единому Национальному Тестированию хотят создадать в Казахстане, передаёт «NewTimes.kz».

Это станет возможным, если правительство учтет критику авторов идеи с альтернативной ЕНТ в Казахстане.

Депутат фракции «Ак жол» Дания Еспаева обратилась с запросом к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву, она считает, чтоПо ее мнению, из-за несовершенной системы распределения грантов происходит «утечка мозгов».

«В обществе не утихают страсти вокруг итогов ЕНТ и справедливости распределения грантов. Несмотря на усилия вашего министерства, остается немало выпускников, набравших на ЕНТ 110 и более баллов, но они так и не получили возможность высшего образования. При всей обоснованности разъяснений министерства, полагаем, нужно напомнить, что речь идет не о формальной статистике, а о судьбах живых юношей и девушек и крушении их надежд. Эти молодые люди однозначно небесталанные, раз уж набрали по 115-120 баллов. По данным СМИ, только по Астане 19 абитуриентов, набравших свыше 120 баллов на ЕНТ, они не смогли получить грант по выбранной специальности. Причем по действующей системе они не имеют возможности получения гранта и по другому профилю, несмотря на сообщения о недоборе на технические специальности», — возмутилась Еспаева на пленарном заседании мажилиса.

Эта несправедливость побуждает выпускников поступать в заграничные вузы.

«К сожалению, спорные характер ЕНТ и присуждение грантов, а также негативный эмоциональный стресс тянутся годами и стали уже хроническими. Более того, они побуждают многих молодых людей уходить от этой нервотрепки и искать другие пути. Тем более, что такие возможности, включая государственные гранты, предоставляют вузы России, Чехии, Китая. Например, по данным сайта Ратель, только в нынешнем году от ЕНТ отказались и отправились за зарубежными грантами 40 тыс выпускников Казахстана – около 30%. В этом смысле можно констатировать, что существующая система распределения грантов стимулирует «утечку мозгов» из нашей страны. И надо полагать, что российские, европейские, китайские университеты отбирают уж точно не самых слабых абитуриентов, прекрасно обходясь без ЕНТ. Понятно, что многие специалисты Казахстана уже не возвращаются», — высказалась Еспаева, добавив, что эти проблемы нуждаются в срочном решении.

Поэтому депутатская фракция «Ак жол» считает необходимым изменить порядок распределения грантов и предложить выпускникам альтернативу ЕНТ.

«Абитуриентам, набравшим свыше 110 баллов, но не прошедшим на грант по выбранной специальности, предоставить возможность получения гранта на другую специальность, где имеются нераспределенные гранты, с условием последующей сдачи разницы предметов по ЕНТ. Второе – рассмотреть возможность введения на выбор абитуриентов, помимо ЕНТ, альтернативного варианта поступления в вузы, через систему вступительных экзаменов. Третье – разработать программу предотвращения «утечки мозгов» и возвращения в страну талантливых ученых и молодых специалистов», — заключила мажилисвумен.