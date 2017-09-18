В Казахстане родителей невакцинированных детей могут обязать оплачивать лечение

Министерство здравоохранения РК разрабатывает механизмы стимулирования вакцинации детей, передает Today.kz.

Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Мы вырабатываем механизмы, чтобы те граждане, которые не прививаются, заведомо себя ставят под угрозу, в случае добровольного отказа, если заболеют, будут сами оплачивать дальнейшее лечение. Это один из механизмов стимулирования», — сказал Цой.

При этом он отметил, что в радикальных течениях, где есть вопросы по прививкам для детей, министерство находит инициативных граждан для разъяснения важности вакцинации.

«Вы сказали, что если он не привился и заболел, то лечение родители оплачивают. А если он заразит тех, кого вы не успели привить?» – спросил Божко.

Вице-министр здравоохранения сказал, что все граждане Казахстана подлежат лечению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Ранее глава Министерства по делам религий и гражданского общества РК рассказал, что буквальное соблюдение предписаний религий является источником серьезных рисков и конфликтов среди казахстанцев, а также о том, что деструктивная организация «Таблиги Джамаат» в Жамбылской области — результат влияния извне.

Кроме того, участники правчаса высказались об ужесточении наказания за сомнительное религиозное обучение детей. Так, по словам Нурлана Ермекбаева, в новом законопроекте будут четко прописаны учреждения, которым разрешат проведение религиозного обучения.