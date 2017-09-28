В Казахстане опять предложили отменить ЕНТ для поступающих на платной основе

Общественный совет Министерства образования и науки предложил отменить ЕНТ для поступающих на платной основе, передает пресс-службу МОН РК.

Общественный совет министерства обсудил инициативу партии «Ак жол». По мнению представителей партии, «существующая система распределения грантов стимулирует «утечку мозгов» из нашей страны… тем более, что возможности бесплатного обучения предоставляют вузы России, Чехии, Китая и других стран. Многие молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются».

«Действительно необходимо расширять доступность высшего образования — в части создания гибких и ориентированных на потребности молодежи условий сдачи ЕНТ», — отметил председатель общественного совета МОН РК Серик Ирсалиев.

Общественный совет рекомендовал министерству рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты с целью отмены ЕНТ для абитуриентов, поступающих в вузы на платной основе и установления ЕНТ в качестве инструмента конкурсного отбора для получения государственных образовательных грантов.

Кроме того, общественный совет высказал свою точку зрения относительно расширения доступа казахстанской молодежи к лучшим зарубежным программам высшего образования и рекомендовал МОН активизировать практику создания международных кампусов зарубежных вузов в Казахстане, в пenрвую очередь в Астане.

Напомним, в 2016 году Министерство образования и науки рассматривало возможность отмены сдачи ЕНТ для абитуриентов, которые поступают в вузы на платные отделения. Для желающих учиться платно тестирование предлагалось заменить вступительными экзаменами.