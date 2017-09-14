В Казахстан возвращается тепло

Лето не спешит сдавать позиции. В ближайшее три дня почти на всей территории страны синоптики прогнозируют потепление.

Оно придёт со стороны Атлантики. В столице и центральных районах воздух прогреется до 16-19 градусов, а на севере страны – до 20-ти. В Восточном Казахстане будет чуть холоднее – 16 градусов выше нуля. На юге же, в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях сохранится по-летнему жаркая погода – 26-31 градус тепла. Осадки возможны только на западе Казахстана. Метеорологи не исключают небольшой дождь.