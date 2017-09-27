В Караганду с гастролями приезжает немецкий театр

В Караганде состоятся гастроли Республиканского немецкого академического драматического театра. Коллектив из Алматы представит свои спектакли на сцене Русского драматического театра им. К. С. Станиславского.

Гастрольный тур немецкого театра начнётся в пятницу 29 сентября и продолжится до 2 октября.

Зрителям предложено пять спектаклей: «Ревизор», «Рух. На Земле», «Карагоз» и «Синдром MNIP», «Жили-были». Постановки пройдут на немецком, русском и казахском языках.

Карагандинцев и гостей города приглашают:

29 сентября в 18.30 — «Ревизор»;

30 сентября в 18.00 — «Рух. На Земле»;

1 октября в 18.00 — «Карагоз»;

2 октября в 18.30 — «Синдром MNIP»

29, 30 сентября, 2 октября в 12.00 — «Жили-были».

Стоимость билетов — 1 000 тенге.