В Карагандинской области выбрали лучшего участкового инспектора полиции

Среди участковых инспекторов полиции в Карагандинской области выбрали лучшего, передает МИА «Казинформ».

Прототипом известного образцового и порядочного участкового Федора Анискина стали девять карагандинских участковых инспекторов. Они доказали, что обладают высокими моральными качествами, знают всех жителей вверенного участка, пользуются у них доверием и авторитетом и не допускают совершение преступлений и правонарушений в своем районе.

Региональный конкурс «Лучший по профессии» провела местная полицейская служба департамента внутренних дел Карагандинской области.

«Это традиционный конкурс. Проводится пятый год и направлен на повышение имиджа сотрудника полиции и органов внутренних дел в целом», — сообщили в пресс-центре местной полицейской службы ДВД региона.

Первый этап конкурса проводился в каждом территориальном подразделении органов внутренних дел. Комиссия из числа руководства подразделения брала во внимание не только достигнутые в служебной деятельности результаты, но и оценивала моральные и деловые качества конкурсантов.

В финал прошли девять участковых инспекторов. Полицейские должны были продемонстрировать огневую и физическую подготовку, показать свои знания нормативных актов, а также написать эссе на тему «Почему я достоин выдвижения на вышестоящую должность». Лучшим по профессии среди участковых инспекторов полиции стал участковый инспектор местной полицейской службы Ново-Майкудукского отдела полиции Карим Калиев.

По традиции Кубок ему вручил победитель конкурса 2016 года Манарбек Файзуллин, участковый инспектор Октябрьского отдела полиции УВД Караганды. Также приказом начальника ДВД Карагандинской области Мергенбая Жаппарова победитель конкурса был поощрен денежной премией. Второе место досталось участковому инспектору Старогородского отдела полиции Руслану Плотникову, третье — Дархану Жанабылову, участковому инспектору местной полицейской службы отдела внутренних дел Нуринского района.