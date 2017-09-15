В Карагандинской области укрепляют берега рек

Для защиты населённых пунктов от паводков укрепляют берега рек и оградительные валы.

«На автодороге Каркаралинск-Аппаз, возле сельского округа имени Нуркена Абдирова, в районе шести водопропускных колец для отвода талых вод подняты земляные валы протяжённостью 200 метров и высотой полтора метра», — информировала пресс-служба ДЧС.

В селе Тегисшилдик Каркаралинского района укрепили оградительные валы вдоль реки Жарлы и провели работы по изменению русла реки. Подняли и укрепили земельные валы в сёлах Жарлы, Акшокы, Жанажол и Матак. В селе Коктас укрепили береговую линию протяжённостью 800 м, высотой 1,5 м.

Противопаводковые мероприятия провели в Осакаровском районе: укрепили берега реки Каргалы на расстоянии 850 м, озера Караколь — протяжённостью 500 м. Для защиты села Жуантобе укрепили повреждённый земельный вал.

Населённые пункты Сарыозен, Сельстрой, Батпак и Акпан оснастили локальными системами оповещения.