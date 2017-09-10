В Карагандинской области стартует ОПМ «Участок»

В Карагандинской области участковые проведут поквартирные и подворовые обходы.

Сегодня, 10 сентября, стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», которое продлится до 1 декабря.

Его цель — установление более тесных контактов между полицейскими и гражданами.

Участковые инспекторы полиции совместно с другими службами будут проводить поквартирные и подворовые обходы. Стражи порядка проверят у жителей документы, удостоверяющие личность, регистрацию по месту жительства, а также условия хранения огнестрельного и иного оружия.

Во избежание фактов мошенничества необходимо требовать у визитёров служебное удостоверение сотрудника полиции.