В Карагандинской области стартовал месячник по санитарной очистке и благоустройству

Жителей области власти призвали активно участвовать в работах по очистке, озеленению и благоустройству родных городов и сёл. Традиционный осенний месячник стартовал 11 сентября.

«Традиционно мы объявляем месячник по благоустройству. Хотелось бы, чтобы все приняли в нём активное участие», — сказал заместитель акима области Анатолий Шкарупа на аппаратном совещании.



23 сентября состоится всеобщий областной субботник, в ходе которого будут приводить в порядок территории в общественных местах, а также возле организаций и учреждений, объектов бизнеса.