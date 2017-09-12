Санаторий Жосалы

В Карагандинской области стартовал месячник по санитарной очистке и благоустройству

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 11

Жителей области власти призвали активно участвовать в работах по очистке, озеленению и благоустройству родных городов и сёл. Традиционный осенний месячник стартовал 11 сентября.

«Традиционно мы объявляем месячник по благоустройству. Хотелось бы, чтобы все приняли в нём активное участие», — сказал заместитель акима области Анатолий Шкарупа на аппаратном совещании. 

23 сентября состоится всеобщий областной субботник, в ходе которого будут приводить в порядок территории в общественных местах, а также возле организаций и учреждений, объектов бизнеса.

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Автор: Корреспондент

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