В Карагандинской области снизился уровень цен на продукты

Уровень цен на продукты в Карагандинской области снизился на 0,8 %.

В регионе, по прогнозам, уровень инфляции к концу года будет удержан в обозначенном коридоре. Принятыми мерами уже удалось снизить рост цен на продукты питания.

«Как вы знаете, с начала года область была в аутсайдерах. Темпы роста цен превышали республиканские. Проблема была изучена. Мы приняли ряд мер оперативного и системного характера, наладили сотрудничество с производителями товаров и торговыми сетями. В результате удалось уровень цен на продукты питания снизить на 0,8 % по сравнению с показателем прошлого года», — сообщил Ерлан Кошанов в отчёте перед депутатами областного маслихата на очередной сессии.

Власти заключили меморандумы с крупными хозяйствами по резервированию овощей и картофеля, чтобы отпускать их в межсезонье по фиксированным ценам. Продуктовый запас составит 3 600 тонн. Также формируется стабилизационный фонд с закладкой 800 тонн картофеля и овощей.