В Карагандинской области проходят археологические раскопки

В Шетском районе в селе Үнирек специалисты института археологии имени Алькея Маргулана продолжают раскопки, передает kartv.kz.

Совсем недавно ученые обнаружили в этой местности каменные изваяния, которые относятся к древнему кыпчакскому периоду

Древние курганы относятся к древнейшим историческим памятникам в Центральном Казахстане. Сакские курганы — «курганы с усами» — были найдены в Шетском районе в селе Үнирек. Ученые предполагают, что люди того периода поклонялись этим таинственным культовым сооружением.

«Нами был найден древний курган с усами. Он относиться к сакскому периоду. Длина одной части составляет 170метров, другой -200»,- сказал главный научный сотрудник института археологии имени Маргулана Жолдасбек Курманкулов.

Исследователи говорят, что курган относится не только к сакскому, но и тюркскому периоду, так как во время раскопок археологи наши наконечники стрел, принадлежащим тюркам.

«Мы нашли наконечники стрел. Вы их видите сами. Они относятся с тюркскому периоду. Тюрками использовались железные либо костяные наконечники стрел. К примеру, отличительная черта железных наконечников в том, что он соединяет три плоскости и образуют перо»,- прокомментировал находку старший научный сотрудник института археологии Маргулана Жанболат Утебаев.

Кроме того, ученые нашли древний металлический казан. Он состоит из нескольких частей. Его использовали при проведении религиозных и ритуальных обрядов.