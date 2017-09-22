В Карагандинской области прошли тактико-специальное учение «Протон-2017»

Спасатели области на учениях отрабатывали действия на случай падения ракет-носителей.

Целью отработки являлась проверка готовности аварийно-спасательных служб и формирований к ведению спасательных и неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возможных в результате падения ракет-носителей при пусках с космодрома «Байконур».

По информации пресс-службы ДЧС региона, этапы учения прошли в городах и районах, расположенных вдоль трассы полёта ракет-носителей: Жезказгане, Сатпаеве, Каражале, Актогайском, Каркаралинском, Жанааркинском, Нуринском, Шетском и Улытауском районах.

По легенде, части ракеты-носителя «Протон» упали в населённом пункте, повредив жилые дома и хозяйственные постройки, под обломками остались люди, из-за разлитого ракетного топлива загорелась степь. Не исключалась вероятность разлива компонентов ракетного топлива (гептила) и заражения людей и животных.

Учения были разделены на два этапа. Первый посвятили отработке мероприятий по оповещению, сбору, а также проверке готовности личного состава и оборудования.

На втором этапе отрабатывались навыки по ликвидации ЧС, организации радиационно-химической разведки зоны аварии, локализации, нейтрализации территорий, заражённых компонентами ракетного топлива, тушению пожаров, разбору завалов разрушенных зданий, поиску и спасению пострадавших.