В Карагандинской области продолжается расследование гибели на шахте «Казахстанская»

Госкомиссия продлила расследование причин гибели горняков шахты «Казахстанская», передает «Казинформ».



Продлен срок расследования трагедии в шахте «Казахстанская» в Караганде, где задохнулись от выброса метана трое проходчиков и еще четверо были госпитализированы.

Как сообщили в Комитете индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию, председатель республиканской государственной комиссии комитета вынес постановление о продлении срока работы до 28 сентября включительно.

«Для получения более полной и объективной информации о том, что произошло 31 августа в забое, необходимо дополнительное время. Комиссия продолжает сбор информации и проводит анализ причин выброса газа метана, а также установления наличия либо отсутствия вины должностных лиц шахты. Срок завершения работы комиссии — 28 сентября», — сообщили в комитете.

Комиссия была сформирована 31 августа, в день трагедии в шахте. Завершить работу члены комиссии должны были 14 сентября, поскольку законодательство предусматривает на ее деятельность 10 рабочих дней. Председателем комиссии является заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Ныгметжан Макажанов.