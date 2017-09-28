В Карагандинской области поймали охотников за рогами сайгаков

Охотников за рогами сайги поймали в Карагандинской области, передаёт Казинформ.

Трое жителей Кызылорды на внедорожнике отстреливали в степи в Карагандинской области сайгаков и, спилив рога, бросали туши.

Предполагаемых браконьеров поймали природоохранные полицейские во время рейдового осмотра степи в Улытауском районе. Их поймали с поличным в 140 километрах от села Байконур.

«Была замечена машина Toyota Land Cruiser. При досмотре внедорожника изъяты туша дикого животного, предположительно, сайги, 14 штук рогов, ружья, нож и ножовка. Водитель и пассажиры, являющиеся жителями Кызылорды, признались, что целенаправленно занимались незаконной охотой на сайгаков. Они спиливали с животных рога, а сами туши оставляли в степи», -рассказали в пресс-службе местной полицейской службы департамента внутренних дел Карагандинской области.

Кызылординцы стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 337 УК «Незаконная охота». В отношении одного из задержанных применена мера пресечения «содержание под стражей».

С начала года сотрудниками природоохранной полиции региона пресечено 11 фактов незаконной охоты на сайгу.