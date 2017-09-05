В Карагандинской области отремонтировали дороги на улицах

Дороги на 46 улицах отремонтировали в Карагандинской области.«Летний период завершён. Учитывая климатические особенности нашего региона, остаётся совсем немного времени для полного завершения работ по ремонту дорог и благоустройству. Ход реализации дорожно-строительного сезона является одним из важных вопросов», — сказал Ерлан Кошанов на аппаратном совещании.

В 2017 году в нашей области на развитие транспортной инфраструктуры выделено 33,5 млрд тенге. На эту сумму планируют отремонтировать 863 км автомобильных дорог общего пользования. Впервые за долгие годы уделили большое внимание дорогам местного значения и внутригородским. На их ремонт предусмотрено около половины всей суммы — 15,1 млрд тенге.

«Ведутся ремонтные работы на 477 километрах дорог республиканского значения. По программе «Нурлы жол» производится реконструкция участка дороги Караганда-Темиртау. В текущем году будет начата реконструкция и строительство новых участков по проектам Северного и Восточного обходов Караганды, по которым в настоящее время ведутся конкурсные процедуры. На дороге Жезказган-Караганды из общей протяжённости 513 км ремонтом охвачено 156 км, что позволит существенно улучшить качество транспортного сообщения между двумя наиболее крупными регионами области», — сказал руководитель областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов.

На дорогах областного значения ведётся реконструкция 4 мостов, разрушенных паводком 2015 года. Будут восстановлены мосты через реки Сокур, Талды, Нура, Жаман-Сарысу. Кроме того, отремонтирован 61 км дорог областного значения.

«Впервые в области реализуется программа по ликвидации и предупреждению паводковых разрушений на автомобильных дорогах местного значения. В 2017-2018 годах планируется отремонтировать 9 мостов и 54 водопропускные трубы. В текущем году начнутся работы на двух мостах и 40 водопропускных трубах с завершением в следующем году», — отметил Аскербек Халтонов.

В Караганде, Темиртау, Жезказгане и Балхаше в этом году производится масштабный ремонт автодорог, напомнил докладчик.

«В Караганде ремонтом охвачено 127 улиц общей протяжённостью 153 км. Из них на 46 улицах работы завершены, на 46 продолжаются, на 33 объектах — подготовительная стадия. На 102 объектах ремонтные работы переносятся на 2018 год», — добавил руководитель управления.

В Темиртау из 11 улиц работы завершили на 8, в Балхаше — на 10 из 13, в Жезказгане — на 4 из 6. Между тем в Жезказгане под угрозой срок завершения ремонта из-за несвоевременной укладки асфальта.

Также вызывает озабоченность ремонт дорог в посёлке Карагайлы Каркаралинского района, отмечено на совещании. В Аксу-Аюлы Шетского района не успевают освоить 80 млн тенге, выделенных на ремонт дороги по улице Шортанбай. Подрядчик до сих пор не начал работы.