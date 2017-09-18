В Карагандинской области обезвредили группировки скотокрадов

Две группировки, забивавших чужой скот на вольных выпасах, обезвредили, передает «Казинформ».

«Специализированная группа по противодействию кражам скота при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержала две преступные группы, которые путем забоя с вольного выпаса похитили скот. В частности, на автодороге Караганда-Балхаш на посту Аксу-Аюлы сотрудниками полиции задержан автомобиль «Ауди 80» под управлением 31-летнего жителя Шетского района. В багажнике автомобиля обнаружена туша крупного рогатого скота. Задержанные двое жителей Шетского района дали признательные показания», — сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакыжан Кудияров.

Вторая группировка поймана этой же мобильной группой на трассе между Актогаем и селом Акой. В машине под управлением 36-летнего жителя села Акой полиция нашли трех телят.

«Задержанный признался, что похитил телят с вольного выпаса в 5 километрах от отделения Енбекшил», — сказал Бакытжан Кудияров.

Общий ущерб по двум фактам составил 710 000 тенге. По двум фактам проводятся досудебные расследования по статье 188 часть 2 УК «кража». Задержанные проверяются на причастность совершению к аналогичным преступлениям.