В Карагандинской области начинается вакцинация против гриппа

В Карагандинской области стартует кампания по вакцинации против гриппа. В этом году закупили 150 тыс. доз вакцины «Гриппол ПЛЮС» производства российской компании ООО «НПО Петровакс Фарм», сообщили в областном Управлении здравоохранения.

Из местного бюджета на закуп антигриппозной вакцины было выделено 130,7 млн тенге. Бесплатно пройдут вакцинацию наиболее уязвимые слои населения. В эту категорию входят: медработники, имеющие высокий риск инфекции; ослабленные, часто болеющие дети до трёх лет; пациенты с хроническими заболеваниями иммунной системы и почек, с бронхо-лёгочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, бесплатные прививки полагаются беременным — на втором и третьем триместре, воспитанникам домов ребёнка и детских домов, пожилым людям старше 60 лет и подопечным домов престарелых.

Граждане могут привиться против гриппа и за плату. Стоимость одной дозы вакцины в розницу составит от 1 100 до 2 500 тенге. Цену медицинские организации рассчитывают самостоятельно.

Вакцина «Гриппол ПЛЮС» применяется в регионе не первый год. Препарат содержит антигены вирусов сезонного гриппа типа A (H3N2 и H1N1 ) и В.