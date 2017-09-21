В Карагандинских филиалах ЕНПФ пройдет День открытых дверей

Во всех филиалах ЕНПФ 29 сентября в третий раз пройдет День открытых дверей.

Тема мероприятия — «Порядок пенсионных выплат».

Единый накопительный пенсионный фонд продолжает вести разъяснительную работу среди населения, информируя вкладчиков по целому комплексу вопросов, связанных с пенсионными выплатами.

«Большинство вкладчиков, только находясь на пороге выхода на пенсию, начинают интересоваться порядком и особенностями осуществления пенсионных выплат. Многие, например, не осведомлены о возможностях выплат пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов, переводе накоплений при условии достаточности в страховые организации. Кроме того, у вкладчиков случаются различные жизненные ситуации, когда возникают вопросы о выплате пенсионных накоплений в связи с выездом на ПМЖ за пределы Республики Казахстан или в связи с наследованием пенсионных накоплений. Мы видим необходимость в том, чтобы продолжать работу по повышению информированности и финансовой грамотности среди населения», — отметили в Карагандинском филиале АО «ЕНПФ».

Более подробно о правах на получение пенсионных выплат, о том, каков порядок осуществления пенсионных выплат на современном этапе и как он изменится в будущем, специалисты расскажут во время своей презентации на мероприятии 29 сентября.

День открытых дверей пройдет 29 сентября по адресу: город Караганда, пр. Бухар Жырау, 82.