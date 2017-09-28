В Караганде желающих готовы уже сейчас подключить к отоплению

В Караганде отопительный сезон официально начнётся 1 октября. Однако КСК уже сейчас могут подавать заявки на подключение многоэтажек к системе центрального отопления. Об этом сообщили в компании «Теплотранзит Караганда».

Возможность досрочно принять тепло получили только те дома, которые имеют акт 100-процентной готовности к зиме. Кроме того, должны быть подготовлены сети.

По информации компании, на сегодняшний день в Караганде из 2 321 многоэтажного жилого дома готовы к принятию тепловой энергии 2 287 (98,5 %). К отопительному сезону готовы все социальные объекты города.

Готовность юридических лиц в настоящий момент составляет 90 %.

Компания полностью выполнила план ремонтов тепловых сетей. Всего заменили 26 738 погонных метров сетей, из них 2 748 метров — магистральных, 23 990 — распределительных. Работы по устранению выявленных дефектов и восстановлению дорожного покрытия, разрушенного при ремонте сетей, продолжаются.

Реконструкция тепломагистрали по проспекту Строителей продолжается. Работы обещают завершить к 1 октября, после чего потребителям подадут тепло и горячую воду.

«Ввод в эксплуатацию реконструированного участка магистральной сети по проспекту Строителей по государственной программе «Нурлы жол» позволит снизить тепловые потери на 8,4 Гкал. Улучшится качество теплоснабжения потребителей, проживающих в 135 многоэтажных жилых домах 27-го и 29-го микрорайонов и проспекта Строителей, а также 17 социальных объектов», — отметил услугодатель.

Тариф на теплоэнергию остался прежним, так как в своё время был утверждён антимонопольной службой на долгосрочный период — с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года. Для бытовых потребителей стоимость отопления 1 кв. м составляет 110,98 тенге.