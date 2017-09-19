В Караганде за освободившимися следят через мобильное приложение

Карагандинские прокуроры следят за освободившимися осужденными посредством WhatsApp, передает «Казинформ».

Отправка сообщения на данное приложение с вопросом: «Где вы находитесь?» и просьба к осужденному сфотографировать себя в домашней обстановке позволит заменить практику личного прибытия сотрудника службы пробации по месту жительства.

Ранее сотрудники службы пробации жаловались депутату Мажилиса Парламента Гульнаре Бижановой на нехватку денег на оплату проезда в общественном транспорте для обхода подучетных граждан. По их словам, на проезд они тратят до одной тысячи тенге в день.

«Проект «Дистанционный видеоконтроль» реализуется прокуратурой Каркаралинского района. На учете в службе пробации Каркаралинского района состоит 51 подучетное лицо, из них дистанционный видеоконтроль ведется в отношении 8 лиц. За 4 месяца ими нарушений не допущено», — сообщил пресс-секретарь прокуратуры Карагандинской области Нурлан Абжанов.