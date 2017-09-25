В Караганде выступит группа «Вредная привычка»

27 сентября в Караганде выступит кавер — группа «Вредная привычка».

Вкусовым предпочтения кавер-группы — «Rolling stones», «Eagles», «Metallica», Стинг, Земфира…

Поэтому зрителей ждет интересная концертная программа с драйвовыми и лиричными композиции в собственном прочтении.

Группа «Вредная Привычка» выступит в Sadre 27 сентября!

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

Жизнь вне культуры живых концертов и духовной пищи — бедна и однообразна. Сделайте подарок себе и близким!



По вопросам приобретения билетов звоните в клуб по будням с 10:00 до 18:00 : 87003503745.