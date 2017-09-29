В Караганде выбрали Учителя года

Торжественная церемония вручения премии «Учитель года-2017» прошла в Караганде. Лучшим педагогом города стала учитель начальных классов СШ № 85.

На сегодняшний день в карагандинских школах трудятся более 7 тысяч педагогов, из них более 200 — молодых специалистов.

В конкурсе приняли участие 65 педагогов из 39 организаций образования города Караганды. Состязания проходили в 4 этапа, среди которых — презентация портфолио, проведение открытой дискуссии, открытых уроков и другие.

В итоге в финальный тур прошли 8 учителей, которые и продолжили борьбу за звание лучшего педагога города: О. Сибагатуллина, учитель начальных классов СШ № 85; Ж. Ахметов, учитель физической культуры ШЛ № 101; Э. Камалов, учитель истории СШ № 17; К. Мусабекова, учитель технологии гимназии № 93; Г. Искакова, учитель математики СШ № 58; А. Садирбеков, учитель истории гимназии № 39; Г. Касым, учитель казахского языка и литературы СШ № 36; Л. Зарубаева, учитель казахского языка и литературы СШ № 74.

Результаты городского этапа конкурса подвели в Караганде. Жюри оценивало не только профессиональные качества конкурсантов, но и их творческие способности. На сцене преподаватели пели, читали стихи собственного сочинения, танцевали и показывали театральные зарисовки.

Обладателем звания «Учитель года-2017» накануне профессионального праздника стала преподаватель начальных классов с 18-летним стажем Ольга Сибагатуллина, она учит детей в средней школе № 85.

«Сейчас в образовании очень много перемен, и я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Когда я услышала своё имя, моей радости не было предела, ведь работа была проделана очень большая. И я довольна, что жюри по достоинству оценило её», — сказала победительница после награждения.

Ольга также призналась, что секрет её успеха — в искренней любви к детям и к своей профессии. Главной целью своей работы она считает воспитание в детях чувства патриотизма и чтобы они стали достойными гражданами нашей страны.

Каждый финалист получил сертификат на 100 тысяч тенге, а победитель — на 200 тысяч тенге.

В ходе мероприятия руководителям организаций образования, учителям города и ветеранам педагогического труда вручили почётные грамоты, благодарственные письма.

С музыкальными поздравлениями на торжестве выступили образцовый хореографический ансамбль «Волшебная страна» и вокальная студия «Бозторгай» Дворца детей и юношества, преподаватели и воспитанники школы искусств № 2 Клуба ЮНЕСКО, солисты КО им. К. Байжанова.

Фото пресс-службы акимата г. Караганды