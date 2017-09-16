В Караганде вручили премию, посвященную Дню языков

В Караганде вручили премию акима города Караганды этно-культурным объединениям и центрам, посвященную Дню языков народа Казахстана.

Лауреатам премии вручили дипломы и денежные сертификаты на сумму 100 000 тенге.

Победителями стали:

В номинации «Тіл білгірі» — Шайхуллиной Евгении Илшатовне (башкирский центр);

В номинации «Мемлекеттік тіл – менің тілім» — Михуля Юрию Николаевичу (русский центр);

В номинации «Ана тілін насихаттаушы үздік этно-мәдени орталық» — Ассоциации корейцев Казахстана

В номинации «Үздік оқытушы» — Ненаховой Виорике Николаевне (румынский центр);

В номинации «Ана тілін насихаттаушы үздік тілші» — Норматову Шакарбеку Саъдуллаевичу (таджикская диаспора).

Участники организовали выставку литературы на языках народа Казахстана, и приготовили свои национальные блюда.