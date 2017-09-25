В Караганде суд вынес приговор хозяйке ротвейлера

Натравившую на прохожего ротвейлера осудили в Караганде, передает «Казинформ».

К трем годам ограничения свободы и общественным трудовым работам в объеме 120 часов приговорена жительница Караганды, натравившая ротвейлера на мужчину, который сделал ей замечание за прогулку животного в общественном месте без намордника и поводка.

Судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Гулнар Дегенова пришла к выводу, что хозяйка ротвейлера умышленно натравила животное на Романа Корнейчука, из хулиганских побуждений, демонстрируя свое превосходство и неуважение к обществу.

Как выяснилось в суде, хозяйка собаки была нетрезвой. Она рассказала, что 14 июля в 20 часов ребенок, шедший впереди своих родителей по улице Строительная, испугался шедшей навстречу собаки и побежал к родителям. С ее слов, мужчина первый ударил собаку кулаком по морде со словами «убери собаку». Она заверила, что ротвейлер по кличке Ванька не агрессивный и не набросился бы на семью первым. Однако услышав от отца маленькой девочки замечание и требование надеть намордник и привязать к поводку, женщина разозлилась и натравила на него животное.

«Подсудимая, осознавая противоправность своих действий, демонстрируя свое превосходство перед окружающими, командой «фас» натравила собаку на потерпевшего», — указала при оглашении приговора судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Гулнар Дегенова.

Травмы, который получил потерпевший Роман Корнейчук, повлекли вред здоровью средней тяжести. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил множественные укушенные раны левой кисти, правого предплечья, грудной клетки справа, закрытый перелом основания основной фаланги пястной кости левой кисти без смещения, закрытый перелом средней трети правой лучевой кости без смещения, ссадины правого бедра и левой голени.

«Санкция статьи 107 Уголовного кодекса «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений» предусматривает альтернативный вид, не связанный с реальным лишением свободы. Принимая во внимание, что подсудимая раскаивается, признала вину, имеет постоянное место жительство, отягчающие обстоятельства по делу не установлены, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимой возможно без изоляции от общества», — озвучила приговор судья Дегенова.

Суд признал ее виновной по пункту 5 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений».

«Вина подсудимой подтверждается последовательными и стабильными показаниями потерпевшего, которые в свою очередь, согласовываются между собой, а также показаниями свидетелей и заключением эксперта. Признать подсудимую виновной и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком три года с установлением пробационного контроля на тот же срок. Также суд считает необходимым привлечь к принудительному общественному труду в размере 120 часов в год. Зачесть в срок отбытия наказания трое суток нахождения подсудимой в изоляторе временного содержания Караганды из расчета один день ограничения свободы за один день нахождения в ИВС», — огласила Гульнар Дегенова.