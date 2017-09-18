В Караганде родители незрячих детей возмущены условиями в новом интернате

Здание не приспособлено для детей с нарушением зрения, считают родители. Они сообщили, что на днях из-за перебоев со светом дети легли спать голодными.

В Караганде разразился скандал вокруг новой школы-интерната для детей с нарушением зрения.

Родители шокированы условиями, в которых вынуждены пребывать школьники. В отремонтированном здании протекает крыша, окна не закрываются, а лестницы совсем не приспособлены для безопасного передвижения слабовидящих детей.

«Крыша течёт, стёкла на окнах разбиты, сами окна не закрываются. А на улице уже холодно. Но самое страшное – это перила лестниц. Там очень широкие проёмы. Они не приспособлены для слабовидящих и слепых детей. Лестница опасна. Кафель, который положили в интернате, – скользкий. Уже были случаи, что дети падают. Они и так плохо видят, а с таким кафелем могут упасть», – пожаловалась карагандинка Самал Хусаинова.

По словам родителей, это не единственные проблемы в школе-интернате. В здании постоянные перебои с электричеством.

«Мы пришли на линейку, которая должна была начаться в 9 утра. В это время в школе отключили свет. Электроэнергию дали только в 11 часов. Из-за этого не может работать школьная столовая. Вчера дети, которые живут в интернате, легли спать голодными, потому что в школе отключили электричество. В кабинетах повесили мультимедийные доски, а про розетки забыли», – рассказывает возмущённая Самал Хусаинова.

Новая школа рассчитана на 250 детей с нарушением зрения. Трёхэтажное здание занимает 11 000 кв.м. Учебный процесс начался 7 сентября.

В одном из классов школы учатся 12 детей, трое из которых незрячие, остальные слабовидящие. Как отмечают возмущённые родители, в огромных фойе сложно сориентироваться ребенку с такими физиологическими проблемами. Большой вопрос возникает и из-за расположения розеток и дверей кабинетов. Слабовидящим детям небезопасно находиться в таком учебном заведении, считают родители.

В управлении образования Карагандинской области рассказали, что какое-то время здание было заброшено.

«Строительство новой школы-интерната в Караганде началось в 2007 году. Тогда, чтобы довести дело до конца, у Министерства образования не хватило средств. Всё это время здание было заброшено. В 2015 году его на баланс взял Карагандинский областной акимат. Продолжили строительство. Но потребности детей с нарушением зрения при восстановлении заведения не учли. Этим вопросом занималось управление строительства. Мы просто ведём там процесс образования», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В управлении также рассказали, что директор школы уволился по собственному желанию.

На территорию интерната представителей СМИ не пустили. По словам сотрудников охраны, распоряжение поступило от строительной компании.

В управлении строительства Карагандинской области журналистов заверили, что имеющиеся недочёты будут устранены в ближайшее время.

«Проект старый. Может, в нём не учли какие-то требования, которые есть по новому закону. Сейчас подрядчик за свой счёт будет всё это устранять», – сказал руководитель управления строительства Карагандинской области Бауыржан Исабаев.

В планах управления разместить в этом же здании и филиал реабилитационного центра «Умит», в котором обучаются дети с ограниченными возможностями.

По материалам Informburo kz.