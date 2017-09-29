В Караганде прошёл конкурс молодых прозаиков, посвященный Мухтару Ауэзову

В Караганде выбрали лучших молодых писателей-прозаиков на конкурсе, посвященному 120-летию со дня рождения известного казахского писателя и учёного Мухтара Ауэзова.

В творческом состязании приняли участие авторы 11 произведений — учащиеся и студенты образовательных учреждений города.

Конкурс был организован Отделом культуры и развития языков Караганды в рамках программы «Рухани жаңғыру» и государственной программы развития и функционирования языков на 2011-2020 годы.

Авторы представили вниманию жюри рассказы на свободные темы, в которых отражены богатые традиции казахского народа, его особенный менталитет.

Обладателем Гран-при стал ведущий специалист Управления по развитию языков Карагандинской области Бекзат Алтынбек. В его рассказе «Қағыл мен Ағыл» повествуется о жизни в казахской степи. Жюри отметило особый стиль автора, который отличается обилием метафор и других средств выразительности.

Призовые места были распределены следующим образом:

1 место — Жансая Каменова (с рассказом «Менің жазым» — о девушке по имени Салима, переживающей глубокие чувства: о её любви и тоске по родной земле);

2 место — Айгерим Каримова («Бір ауыз жылы сөз») и Мадина Жайлаубаева («Балалық шақтың бір сәті»);

3 место — Молдир Турсынова («Құт дарыған мекен»), Айзат Аукенова («Құлагердің әсері») и Сара Кадырова («Отбасы-тәрбие бастауы»).

Также в рамках конкурса была организована книжная выставка «Қазақ әдебиетінің сөнбейтін жарығы».