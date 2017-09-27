В Караганде прошла онлайн-конференция, посвященная Мухтару Ауэзову

К 120-летию великого писателя в областной библиотеке имени Гоголя состоялась онлайн-конференция, передает kartv.kz.

Онлайн-конференция в областной библиотеке имени Гоголя приурочили к 120-летию великого писателя. Почетным гостем стала Разия Ауэзова — племянница классика. Она поделилась своими воспоминаниями о дяде и принесла несколько редких фотографий из семейного архива. В ходе конференции студенты и преподаватели говорили о творчестве великого писателя. И о том, как Ауэзов повлиял на всю казахскую литературу.

«Здесь мы вместе анализируем творчество писателя. Рассказываем о смыслах, образах . О том, что он хотел донести до читателя. Обсуждаем наследие автора»,— сказал Мауен Хамзин — доктор филологических наук.

В конференции приняли участие и специалисты из ВКО. Они выступили с докладами о жизни и творчестве Ауэзова. Насыщенную программу встречи дополнила книжная выставка. На ней были представлены новые издания произведений классика и его биографии.

Мухтар Ауэзов – классик казахской литературы. Своим творчеством он обогатил литературные традиции, привнес разнообразие жанров. Ауэзов был не только прозаиком, но и драматургом, переводчиком, критиком. Роман «Путь Абая» является вершиной его творчества. Это произведение называют энциклопедией жизни казахского народа.