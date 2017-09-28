В Караганде прошел молодежный турнир «Кубок чистоты: школьная лига»

Сегодня, 28 сентября в Караганде прошел «Кубок чистоты: школьная лига».

В Доме культуры Нового майкудука прошел ежегодный городской молодежный турнир «Кубок чистоты: школьная лига». В турнире приняли участие 100 учеников из 10 средних общеобразовательных школ города.

Турнир проходил в три этапа: «Эко-визитка» (состоялась презентация команд, где оценивалась оригинальность названия команды, девиз и форма команды), «Экологическая викторина» (участникам было задано 10 вопросов, связанных с экологией Республики Казахстан), «Основной этап» (командами была организована уборка и благоустройство определённых территорий).

По итогам трех этапов I место заняла команда «Жасыл желек» (СОШ № 76), II место команда «VITA» (COШ № 17), III место команда «Жастар» (Гимназия №9).